Фамилия и имя пострадавшего не сообщаются, однако известен его позывной — «Длинный».
«Около 8:00 в Горловке сработало самодельное взрывное устройство под машиной, в которой находился командир 1-го батальона. Можно сказать, что это теракт», — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в УНМ, пострадавший поступил в больницу с осколочными ранениями.
Вместе с ним в больнице находится его несовершеннолетняя дочь, которая была с ним в машине в момент взрыва — комбат собирался отвезти ее в школу.
Украина неоднократно давала понять, что имеет отношение к ряду самых громких терактов, происшедших на территории Донецкой и Луганской областей.
В частности, это касается убийства главы ДНР Александра Захарченко, а также и полевых командиров Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторола).
Гражданская война в Донбассе развязана киевским режимом после госпереворота 2014 года из-за несогласия жителей Луганской и Донецкой областей с насильственной сменой власти на Украине.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.