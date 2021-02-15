Самодельное взрывное устройство сработало 15 февраля в Горловке под машиной, в которой находился командир батальона Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР), сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на данные Управления НМ ДНР

Фамилия и имя пострадавшего не сообщаются, однако известен его позывной — «Длинный».

«Около 8:00 в Горловке сработало самодельное взрывное устройство под машиной, в которой находился командир 1-го батальона. Можно сказать, что это теракт», — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в УНМ, пострадавший поступил в больницу с осколочными ранениями.

Вместе с ним в больнице находится его несовершеннолетняя дочь, которая была с ним в машине в момент взрыва — комбат собирался отвезти ее в школу.

Теракт, устранение или разборки: Три версии убийства Захарченко © Андрей Бабицкий

В частности, это касается убийства главы ДНР Александра Захарченко, а также и полевых командиров Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторола).

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