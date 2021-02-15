В 2020 году ВВП Украины сократился на 4,2 %, это наибольшее падение данного показателя за последние четыре года, свидетельствуют данные обзора Министерства экономики страны за 2020 год

Сводный индекс производства товаров и услуг в 2020 году уменьшился на 4,4% по различным видам экономической деятельности.

ВВП падает, МВФ собирается дать денег Украине. Главное в экономике Украины за неделю с 30 мая по 5 июня © REUTERS, Gleb Garanich

Также сообщается, что за последние четыре года в 2020 наблюдался наибольший процент сокращения ВВП.

В 2017 году сокращение ВВП составляло 2,5%, в 2018-м - 3,4%, в 2019-м ВВП сократился на 3,2%.

Последний раз сильное сокращение реального валового внутреннего продукта наблюдалось в 2015 году и составило 9,8%, говорится в сообщении Минэкономики.