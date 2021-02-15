Сводный индекс производства товаров и услуг в 2020 году уменьшился на 4,4% по различным видам экономической деятельности.
Спад был зафиксирован из-за пандемии коронавируса и был наибольшим в первой половине года.
Также сообщается, что за последние четыре года в 2020 наблюдался наибольший процент сокращения ВВП.
В 2017 году сокращение ВВП составляло 2,5%, в 2018-м - 3,4%, в 2019-м ВВП сократился на 3,2%.
Последний раз сильное сокращение реального валового внутреннего продукта наблюдалось в 2015 году и составило 9,8%, говорится в сообщении Минэкономики.