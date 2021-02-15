Россия не скрывает стремление присоединить Донбасс. Об этом 14 февраля заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Обозреватель»

Кравчук рассказал, что Москва стала действовать жестче на украинском направлении © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«На такую политику и концепцию Украина никогда не согласится и не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы», — заявил политик.

По словам Кравчука, США уже формируют новую стратегию по Донбассу, согласно которой поддержат Киев «не только на словах, но и на деле».

В 2014 году в Донбассе вспыхнула гражданская война после госпереворота в Киеве. Новые власти Украины направили нацбатальоны и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране. При этом, согласно официальной позиции Киева, закрепленной в «законе о реинтеграции Донбасса», Россия является страной-агрессором, якобы начавшим боевые действия на юго-востоке Украины. Москва настаивает на своей полной непричастности к конфликту и считает его внутренним делом Украины. Россия не раз призывала Киев прекратить саботаж минских договоренностей и вести прямой диалог с Донецком и Луганском.