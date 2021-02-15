Он обвинил Москву в том, что она планирует создать в регионе русские национальные государственные образования. Более того, эти образования не ограничатся территориями Донецкой и Луганской Народных республик, и будут якобы захвачены также и подконтрольные Киеву части этих областей.
«На такую политику и концепцию Украина никогда не согласится и не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы», — заявил политик.
По словам Кравчука, США уже формируют новую стратегию по Донбассу, согласно которой поддержат Киев «не только на словах, но и на деле».
В 2014 году в Донбассе вспыхнула гражданская война после госпереворота в Киеве. Новые власти Украины направили нацбатальоны и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране. При этом, согласно официальной позиции Киева, закрепленной в «законе о реинтеграции Донбасса», Россия является страной-агрессором, якобы начавшим боевые действия на юго-востоке Украины. Москва настаивает на своей полной непричастности к конфликту и считает его внутренним делом Украины. Россия не раз призывала Киев прекратить саботаж минских договоренностей и вести прямой диалог с Донецком и Луганском.