Депутаты на заседании аграрного комитета рассмотрели законопроект №2195 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы».
Документ предлагает продавать земельные участки государственной и коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы в электронной торговой системе в режиме реального времени в интернете.
По результатам этих торгов будет заключаться договор купли-продажи, аренды и т.д. с победителем, который предложил наивысшую цену за участок.
Также предусмотрена автоматизация ряда процессов, например, пул участников торгов, подачи заявок на участие, публикацию всех документов, касающихся торгов и земельных участков.
Напомним, для Украины 2021 должен стать годом финализации запуска цивилизованного рынка земли, в консервативном варианте, с переходным этапом.
Ранее политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру отмечал, что последствия принятия закона о рынке земли будут для Украины негативными.
«Допустить распродажу земли в условиях кризиса — это как продавать бабушкино серебро», — подчеркнул Золотарев.
В свою очередь политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру отмечал, что закон о земле в том виде, в котором его приняла Рада, вряд ли устроит международных кредиторов, потому что в документе есть серьезные ограничения по концентрации земли в одних руках и в плане допуска иностранцев.
По его мнению, «Зеленский будет как-то пытаться продать этот решение Западу в обмен на деньги, но, как показывает практика, очень будет по-украински, если сейчас выдадут пару траншей, а через полгода-год Конституционный суд этот закон отменит, потому что он был принят с грубейшими нарушениями регламента».
Эксперт отметил, что в нынешнем виде закон более выгоден украинским олигархам, которые смогут через подставных лиц собирать земельные банки начиная уже со следующего года, а не ждать еще пять лет.