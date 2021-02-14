На заседании аграрного комитета Верховной Рады депутаты одобрили законопроект о продаже земли через интернет, сообщает «Агрополит» 14 февраля со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной Рады Украины

Депутаты на заседании аграрного комитета рассмотрели законопроект №2195 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы».

Документ предлагает продавать земельные участки государственной и коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы в электронной торговой системе в режиме реального времени в интернете.

Украина на будет прежней. В чьих интересах Киев проводит земельную реформу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также предусмотрена автоматизация ряда процессов, например, пул участников торгов, подачи заявок на участие, публикацию всех документов, касающихся торгов и земельных участков.

Напомним, для Украины 2021 должен стать годом финализации запуска цивилизованного рынка земли, в консервативном варианте, с переходным этапом.

Ранее политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру отмечал, что последствия принятия закона о рынке земли будут для Украины негативными.

«Допустить распродажу земли в условиях кризиса — это как продавать бабушкино серебро», — подчеркнул Золотарев.

В свою очередь политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру отмечал, что закон о земле в том виде, в котором его приняла Рада, вряд ли устроит международных кредиторов, потому что в документе есть серьезные ограничения по концентрации земли в одних руках и в плане допуска иностранцев.

По его мнению, «Зеленский будет как-то пытаться продать этот решение Западу в обмен на деньги, но, как показывает практика, очень будет по-украински, если сейчас выдадут пару траншей, а через полгода-год Конституционный суд этот закон отменит, потому что он был принят с грубейшими нарушениями регламента».

Эксперт отметил, что в нынешнем виде закон более выгоден украинским олигархам, которые смогут через подставных лиц собирать земельные банки начиная уже со следующего года, а не ждать еще пять лет.