Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в вопросе урегулирования в Донбассе нужно было развивать «женевский формат», включавший в себя США, вместо «нормандского». Он заявил об этом на днях в интервью Янине Соколовой

Эксперт: Чтобы принять США в «нормандский формат», нужно исключить из него Украину © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Собрались в Женеве госсекретарь США [Джон] Керри, наш министр иностранных дел [Андрей] Дещица, [глава МИД РФ Сергей] Лавров. Они там сидели и говорили, и в принципе это была зацепка, и, с моей точки зрения, нужно было "качать" эту историю дальше. Но потом в Украине произошли президентские выборы, состоялась легендарная уже поездка в "Нормандию", и там был создан уже другой формат», — рассказал Кулеба.

При этом он отметил, что не может назвать произошедшее ошибкой, так как тогда «был хаос», в результате чего за стол переговоров сели уже не министры иностранных дел, а лидеры государств. По мнению дипломата, в итоге этот формат достиг определенных результатов.

Ранее Кулеба рассказал, что в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном он заявил, что «Украина будет приветствовать настолько глубокое вовлечение Соединенных Штатов в процесс противодействия российской агрессии, насколько сами США готовы глубоко окунуться в этот процесс».

На сегодняшний день «нормандскую четверку» представляют Россия, Германия, Франция и Украина. Новые члены могут присоединиться к «нормандскому формату» только при консенсусном согласии всех остальных участников.