Минские соглашения практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали, для урегулирования конфликта в Донбассе к переговорам должны подключиться США. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал в интервью каналу «Украина» 12 февраля

По его словам, украинская сторона прилагает усилия для выполнения принципов, заложенных в основе соглашений.

«В процессе согласования новой дорожной карты, нового плана (представленного Кравчуком. — ред.), который должен базироваться на принципах Минских соглашений, безусловно нужно вносить корректировки для импульса переговорам, чтобы спасти их», — заявил Ермак.

Также Ермак отметил, что режим прекращения огня сохраняется, «несмотря на провокации».

Петр Акопов: США хотят торпедировать Минские соглашения и обвинить Россию © Facebook, Петр Толстой

По мнению Ермака, США, как стратегический партнёр Украины, должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в урегулировании конфликта в Донбассе и в решении вопроса о возвращении всех украинских территорий.

Минские соглашения были согласованы на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписаны Контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Договоренности подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев старается уклониться от собственных обязательств по выполнению Минских соглашений.