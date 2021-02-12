Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что тема Донбасса затрагивалась на встрече президента Владимира Путина с главными редакторами СМИ, однако не в том ключе, в котором данные подали журналисты. Его слова 12 февраля передает РИА Новости

Отмечается, что, таким образом, Песков прокомментировал появившийся в газете «Коммерсантъ» диалог Путина с Маргаритой Симоньян и слова президента о том, что решение по Донбассу и его вхождению в состав России может быть принято только с учетом интересов всех россиян.

Песков отметил также, что Кремль поделится некоторыми ключевыми заявлениями Путина с этой встречи и в пятницу вечером их могут показать по телевидению. Роман Бабаян рассказал, станет ли Донбасс Россией © кадр из видео Украина.ру

«Нет, у вас неправильная информация. Действительно, была тема Донбасса. Действительно, был ответ президента… И специально для вас мы включим этот посыл, слова Путина по Донбассу. Но они не такие, как вы сказали, совсем не такие», — сказал Песков.

В среду, 10 февраля, Путин провел традиционную встречу с главными редакторами российских СМИ по видеосвязи, которая прошла в закрытом режиме. В беседе обсуждался широкий круг вопросов. При этом в Кремле недовольны утечками этой встречи.

Песков подчеркнул, что беседа проходила в режиме «не под запись». То, что некоторые участники встречи сообщили подробности своим коллегам, не способствует укреплению доверия, отметили в Кремле.