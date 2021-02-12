По словам Зеленского, одна из первоочередных задач — поддерживать внимание мира к ситуации в Донбассе.
Он заявил, что, несмотря на то что война в регионе длится семь лет, события в Донбассе «ни для кого не должны стать привычными».
«Разрушенная жизнь и вся та искусственно созданная несправедливость, которую видишь с передовой, — это то, что нужно непременно исправлять. Расширяя имеющиеся переговорные возможности, в частности через более широкое привлечение наших западных друзей из Европы и Америки», — написал он.
Зеленский добавил, что Украина создает экономические и социальные инструменты, которые превратят жизнь «на свободной части Донбасса в безусловный аргумент в пользу Украины», и заявил о необходимости усиления украинской армии, которая «выдерживает ежедневные провокации и давление врага». Он поблагодарил «друзей Украины» за помощь в этом.
Переговоры по ситуации в Донбассе ведутся с 2014 года в «нормандском формате» с участием глав и советников России, Германии, Украины и Франции.
Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о необходимости привлечь к «нормандскому формату» США, Канаду и Великобританию.