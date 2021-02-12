По итогам посещения линии разграничения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский высказался за расширение переговорного формата и привлечение в него «друзей Украины из Европы и Америки». Об этом глава государства написал в Telegram 11 февраля

Ермак заявил о провокациях «профессиональных убийц» в Донбассе © пресс-служба президента Украины

Он заявил, что, несмотря на то что война в регионе длится семь лет, события в Донбассе «ни для кого не должны стать привычными».

«Разрушенная жизнь и вся та искусственно созданная несправедливость, которую видишь с передовой, — это то, что нужно непременно исправлять. Расширяя имеющиеся переговорные возможности, в частности через более широкое привлечение наших западных друзей из Европы и Америки», — написал он.

Зеленский добавил, что Украина создает экономические и социальные инструменты, которые превратят жизнь «на свободной части Донбасса в безусловный аргумент в пользу Украины», и заявил о необходимости усиления украинской армии, которая «выдерживает ежедневные провокации и давление врага». Он поблагодарил «друзей Украины» за помощь в этом.

Переговоры по ситуации в Донбассе ведутся с 2014 года в «нормандском формате» с участием глав и советников России, Германии, Украины и Франции.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о необходимости привлечь к «нормандскому формату» США, Канаду и Великобританию.