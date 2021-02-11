О своем понимании статуса российского Крыма Тихановская заявила во время онлайн-встречи белорусских оппозиционных политиков с украинскими депутатами, среди которых есть представители межфракционного парламентского объединания «За демократическую Беларусь».
«Крым по закону является Украиной, но уже несколько лет де-факто контролируется Россией. И за эти полгода мы лучше стали понимать Украину. Лукашенко полгода удерживает власть де-факто, хотя не является президентом по закону», — сказала Светлана Тихановская.
Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская также заявляла, что де-юре Крым принадлежит Украине, но де-факто уже стал российской территорией.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера.