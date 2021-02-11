Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция за полгода стала лучше понимать Украину. Ее слова 11 февраля в своем Telegram-канале приводит Алексей Гончаренко

О своем понимании статуса российского Крыма Тихановская заявила во время онлайн-встречи белорусских оппозиционных политиков с украинскими депутатами, среди которых есть представители межфракционного парламентского объединания «За демократическую Беларусь».

«Крым по закону является Украиной, но уже несколько лет де-факто контролируется Россией. И за эти полгода мы лучше стали понимать Украину. Лукашенко полгода удерживает власть де-факто, хотя не является президентом по закону», — сказала Светлана Тихановская.

Почему Тихановская не хочет признавать Крым украинским? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская также заявляла, что де-юре Крым принадлежит Украине, но де-факто уже стал российской территорией.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера.