Жители Украины берегут свою историю, о чем говорит решение киевского суда об отказе в переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры. Об этом 11 февраля заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, передаёт РИА Новости

Киевские чиновники оспорят переименование проспекта Бандеры © commons.wikimedia.org, Leonid Andronov

«Это надо рассматривать как нормальное и адекватное внутригосударственное решение суверенной Украины. Здесь нет связи с Москвой. В Украине живут люди, которые так же, как и в России, хотят беречь историю и свою культуру», — сказал Поклонская.

Тем не менее решение суда не нашло поддержки у чиновников из Киевской городской госадминистрация, которые собираются подать апелляционную жалобу.

Зампредседателя националистической партии «Свобода», бывший депутат Верховной Рады Андрей Ильенко созывает митинг под Окружной административный суд Киева, призывая Зеленского «закрыть этот гадюшник».