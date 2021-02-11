Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение столичного горсовета о переименовании улицы Суворова в улицу организатора дивизии СС «Галичина» Михаила Омельяновича-Павленко и Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в Киеве.
«Это надо рассматривать как нормальное и адекватное внутригосударственное решение суверенной Украины. Здесь нет связи с Москвой. В Украине живут люди, которые так же, как и в России, хотят беречь историю и свою культуру», — сказал Поклонская.
Тем не менее решение суда не нашло поддержки у чиновников из Киевской городской госадминистрация, которые собираются подать апелляционную жалобу.
Зампредседателя националистической партии «Свобода», бывший депутат Верховной Рады Андрей Ильенко созывает митинг под Окружной административный суд Киева, призывая Зеленского «закрыть этот гадюшник».