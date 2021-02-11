На Всебелорусском народном собрании 11 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил условия, на которых готов уйти из власти. Трансляцию его выступления вели белорусские телеканалы

Главным условием своего ухода с поста Лукашенко назвал мир и порядок в стране, отсутствие протестов и высказывание мнения в рамках закона. Арест за протест. В Минске ужесточат борьбу с оппозицией © president.gov.by

«Второе условие — если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос у вас — из сторонников нынешнего президента — упасть не может», — продолжил он.

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил больше 80% голосов.

Оппозиция считает выборы сфальсифицированными. При разгонах акций протеста силовики использовали спецсредства и спецтехнику.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

11-12 февраля в Минске проходит Всебелорусское народное собрание, на котором планируется рассмотреть и предложить стране внесение изменений в конституцию.