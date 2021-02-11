Киевская городская госадминистрация подаст апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта в столице. Об этом сообщается на сайте мэрии 11 февраля

Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение столичного горсовета о переименовании улицы Суворова в улицу организатора дивизии СС «Галичина» Михаила Омельяновича-Павленко и Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в Киеве.

Мэр Харькова подписал распоряжение о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова © commons.wikimedia.org, Viktor O. Ledenyov

Заместитель председателя КГГА Марина Хонда заявила, что решение суда принято через четыре года после подачи иска и является абсолютно необоснованным.

В 2015 году на Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации, приравнявших коммунизм к нацизму. Власти приняли решение переименовать населенные пункты, а также убрать советские памятники из городов и поселков.