Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение столичного горсовета о переименовании улицы Суворова в улицу организатора дивизии СС «Галичина» Михаила Омельяновича-Павленко и Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в Киеве.
Кроме того, было отменено переименование улицы Баумана в улицу Януша Корчака, улицы Кутузова в улицу Генерала Алмазова и переулка Кутузова в переулок Евгения Гуцала.
Заместитель председателя КГГА Марина Хонда заявила, что решение суда принято через четыре года после подачи иска и является абсолютно необоснованным.
В 2015 году на Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации, приравнявших коммунизм к нацизму. Власти приняли решение переименовать населенные пункты, а также убрать советские памятники из городов и поселков.