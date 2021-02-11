«Противостояние Китая и США — абсолютно точно катастрофа для двух стран и для всего мира», — заявил Си Цзиньпин.
По его словам, китайско-американское сотрудничество, наоборот, будет благоприятно и для самих стран, и для всех остальных государств.
Ранее Джо Байден заявлял, что новая администрация США намерена пересмотреть отношения с Китаем и рассчитывает уйти от открытого конфликта. По словам нового главы Белого дома, его китайская политика будет отличаться от конфронтационного курса его предшественника Дональда Трампа, которому США предпочтут «предельную конкуренцию». При этом Байден неоднократно называл Китай главной угрозой безопасности США.