Председатель КНР Си Цзиньпин во время первых телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом назвал столкновение двух стран катастрофой для мира. Об этом 10 февраля сообщило Центральное телевидение Китая

Китаевед рассказал, когда и как Си Цзиньпин фактически объявил войну Америке © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Си Цзиньпин.

По его словам, китайско-американское сотрудничество, наоборот, будет благоприятно и для самих стран, и для всех остальных государств.

Ранее Джо Байден заявлял, что новая администрация США намерена пересмотреть отношения с Китаем и рассчитывает уйти от открытого конфликта. По словам нового главы Белого дома, его китайская политика будет отличаться от конфронтационного курса его предшественника Дональда Трампа, которому США предпочтут «предельную конкуренцию». При этом Байден неоднократно называл Китай главной угрозой безопасности США.