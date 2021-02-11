В Латвии назвали произволом отключение российских телеканалов. Об этом говорится в заявлении крупнейшей оппозиционной партии республики «Согласие», опубликованном 10 февраля депутатом сейма Валерием Агешиным, передает РИА Новости

Кулеба оценил запрет телеканала «Россия РТР» в Латвии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В нем отмечается, что такое решение повышает уровень психологического дискомфорта и депрессии в обществе и провоцирует у людей эмоциональный стресс.

Представители партии заявили, что руководство совета никак не объяснило свои действия.

Они также подчеркнули, что, даже если отключение российских телеканалов вызвано какими-то проблемами с авторскими правами или иными нарушениями, то применяемые административные меры выглядят произволом.

Ранее сопредседатель Русского союза Латвии, бывший депутат сейма Мирослав Митрофанов назвал «языковым свинством» блокировку 16 российских телеканалов в Латвии. По его мнению, это стало очередным ударом по русскоязычному телевидению под очередным надуманным предлогом.

На днях стало известно, что в Латвии заблокируют ретрансляцию еще 16 российских телеканалов. Речь идет о REN TV Baltic, НТВ МИР Baltic, Karusel International, «НТВ Сериал» и других. До этого латвийский оператор кабельного телевидения Tet с 1 февраля прекратил трансляцию российского Первого канала, каналов «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».