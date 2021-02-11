Если Москва решит зеркально ответить Киеву на отключение Крыма от водоснабжения и перестанет поставлять электричество, будет нанесен мощный удар по украинской промышленности, сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру 9 февраля

Он отметил, что такое развитие событий «конечно, возможно, и для этого не нужно ломать линии электропередачи», как это делали в свое время украинские националисты на границе с Крымом.

«Технически это просто — достаточно диспетчеру не подтвердить заявку, и все, мощность не выдается, до свидания», — сказал Марунич, отметив, что при этом будет нарушен договор об энергетической взаимопомощи.

Сырьевой придаток вместо мастерской. Евросоюз запрещает Украине поддерживать промышленность © spetm.com.ua

Если отключения промышленности от электроснабжения окажется недостаточно для того, чтобы сбалансировать украинскую энергосистему, то последуют веерные отключения населения от электричества, добавил эксперт.

Интервью Марунича можно прочитать на нашем сайте.

Эксперт в сфере энергетики также рассказал, что Украина на пороге энергетического кризиса, запасов угля на тепловых электростанциях осталось совсем мало, но Киев пассивно ждет весны в надежде, что «пронесет».

При этом изношенность электросетей, особенно региональных, достигла запредельного уровня, и Украина может погрузиться во тьму лет через 10-15, если срочно не начать их замену, подчеркнул Марунич.