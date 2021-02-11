Он отметил, что такое развитие событий «конечно, возможно, и для этого не нужно ломать линии электропередачи», как это делали в свое время украинские националисты на границе с Крымом.
«Технически это просто — достаточно диспетчеру не подтвердить заявку, и все, мощность не выдается, до свидания», — сказал Марунич, отметив, что при этом будет нарушен договор об энергетической взаимопомощи.
Говоря о последствиях такого отключения, он отметил, что «в первую очередь пострадают промышленные предприятия, их отключат первыми».
Если отключения промышленности от электроснабжения окажется недостаточно для того, чтобы сбалансировать украинскую энергосистему, то последуют веерные отключения населения от электричества, добавил эксперт.
Интервью Марунича можно прочитать на нашем сайте.
Эксперт в сфере энергетики также рассказал, что Украина на пороге энергетического кризиса, запасов угля на тепловых электростанциях осталось совсем мало, но Киев пассивно ждет весны в надежде, что «пронесет».
При этом изношенность электросетей, особенно региональных, достигла запредельного уровня, и Украина может погрузиться во тьму лет через 10-15, если срочно не начать их замену, подчеркнул Марунич.