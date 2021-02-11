Президент Украины Владимир Зеленский на днях оставил без работы журналистов трех украинских телеканалов. Симоньян в своем Telegram-канале практически сразу предложила работу сотрудникам украинских СМИ, «только что закрытых демократом Зеленским».
«С тех пор как я опубликовала пост с предложением, мы получили сотни резюме. Сейчас мы обрабатываем этот вал из заявок и уже ведём переговоры», — сказала Симоньян.
Интервью Симоньян можно прочитать на нашем сайте.
2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Эти СМИ были вынуждены остановить свою работу.
Следует отметить, что Маргарита Симоньян помимо украинцев пригласила к сотрудничеству всех работников российской медиасферы, которым «остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на своё государство и разделяет нашу редакционную политику».