Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что сотни украинских журналистов прислали свои резюме на телеканал после того, как она предложила им трудоустроиться на своем канале. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 9 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский на днях оставил без работы журналистов трех украинских телеканалов. Симоньян в своем Telegram-канале практически сразу предложила работу сотрудникам украинских СМИ, «только что закрытых демократом Зеленским».

«С тех пор как я опубликовала пост с предложением, мы получили сотни резюме. Сейчас мы обрабатываем этот вал из заявок и уже ведём переговоры», — сказала Симоньян.

Зачем Зеленский на самом деле запретил телеканалы Медведчука. Размышления над политической картой Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Интервью Симоньян можно прочитать на нашем сайте.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Эти СМИ были вынуждены остановить свою работу.

Следует отметить, что Маргарита Симоньян помимо украинцев пригласила к сотрудничеству всех работников российской медиасферы, которым «остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на своё государство и разделяет нашу редакционную политику».