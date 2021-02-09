Несколько дней назад главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян предложила работу сотрудникам украинских каналов, против которых были введены санкции

Маргарита Симоньян: кто она © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Предложение Маргариты Симоньян касается всех работников медиасферы, которым «остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на своё государство и разделяет нашу редакционную политику».

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Через некоторое время после этого Владимир Зеленский назвал свои действия «борьбой за правду» и заявил, что Украина таким образом «решительно поддерживает свободу слова».

— Маргарита, Вы предложили работу сотрудникам украинских телеканалов, недавно закрытых Зеленским. На каких условиях? Вы хотите позвать людей на какие-то конкретные участки работы? Если да, то на какие?

Симоньян предложила работу сотрудникам заблокированных украинских телеканалов © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

— Маргарита, расскажите о Вашем отношении к закрытию телеканалов.

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— Маргарита, прошло уже несколько дней, как Вы сделали своё предложение. Кто-то согласился или нет? Кто-то уже прислал резюме на почту?

— С тех пор как я опубликовала пост с предложением, мы получили сотни резюме. Сейчас мы обрабатываем этот вал из заявок и уже ведём переговоры.