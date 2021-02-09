«Предлагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским», — написала Маргарита в своём Telegram-канале.
Предложение Маргариты Симоньян касается всех работников медиасферы, которым «остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на своё государство и разделяет нашу редакционную политику».
2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Через некоторое время после этого Владимир Зеленский назвал свои действия «борьбой за правду» и заявил, что Украина таким образом «решительно поддерживает свободу слова».
— Маргарита, Вы предложили работу сотрудникам украинских телеканалов, недавно закрытых Зеленским. На каких условиях? Вы хотите позвать людей на какие-то конкретные участки работы? Если да, то на какие?
- Тех людей, которые готовы честно работать на Россию, тех, кто разделяет нашу редакционную политику, мы готовы взять на работу. У нас много проектов. Я руковожу телеканалом RT пятнадцать лет, с момента его основания, и настоящих профессионалов не хватает всегда. На Украине закрыли три телеканала. Операторы, монтажёры, редакторы, представители других профессий остались без работы. Если они разделяют нашу редакционную политику и готовы работать, то, конечно, добро пожаловать.
— Маргарита, расскажите о Вашем отношении к закрытию телеканалов.
- Анна, мне искренне жаль людей. Они потеряли работу из-за того, что просто делали своё дело, а их страна стала захолустным штатом-колонией США, из-за того, что их президент никакой не самостоятельный политик, а марионетка в чужих руках. Смотрите, как Америка молниеносно приветствовала это решение!
— Маргарита, прошло уже несколько дней, как Вы сделали своё предложение. Кто-то согласился или нет? Кто-то уже прислал резюме на почту?
— С тех пор как я опубликовала пост с предложением, мы получили сотни резюме. Сейчас мы обрабатываем этот вал из заявок и уже ведём переговоры.