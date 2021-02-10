Как сообщили в областном центре экстренной медицины, за помощью к коллегам обратилась местная фельдшер Галина Бакун. Она первой прибыла на вызов и диагностировала у пациентки инфаркт.
На вызов также прибыли еще двое медиков областного центра экстренной медицины.
Однако быстро доставить 67-летнюю женщину с инфарктом в медицинское учреждение помешали тяжелые погодные условия. Из-за того что дорогу занесло снегом, подъехать на машине к дому в селе оказалось невозможно.
Поэтому врачи были вынуждены везти пациентку с инфарктом к машине скорой на санях. Таким образом ей пришлось преодолеть около 600 метров.
Из-за обильных снегопадов в центре, на западе и севере Украины занесло дороги, машины стоят в пробках. Коммунальные службы не справляются с уборкой снега. Ранее мэр Львова Андрей Садовый призвал горожан присоединиться к коммунальщикам и помочь расчистить улицы.