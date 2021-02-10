Внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко 20-летняя Доменика ответила многочисленным хейтерам, обвиняющим ее в большом количестве пластических операций, которым она подвергла свое лицо. Соответствующая запись появилась на днях в Telegram-канале «Культурная прачечная»

Пользователи сети подозревают, что наследница экс-главы государства сделала пластику носа, подбородка, увеличила скулы и даже придала глазам раскосый вид. В качестве доказательства вранья подписчиков девушка предложила сравнить свои сегодняшние снимки с фотографиями 11-летней давности.

«Фото, для истинных ценителей "хирургии". Спасибо за понимание! Что касаемо моих так называемых удаленных "подтянутых раскосых глаз и ринопластики" — можете забыть! Спасибо маме и папе за лицо, которое они мне подарили», — заявила Доменика Ющенко.

Пользователи соцсетей изучили фото и пришли к выводу, что они действительно ошибались, ведь девушка еще и увеличила губы, что хорошо видно при сравнении старого и нового облика.

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Несколько дней назад внучка бывшего президента выступила в эфире программы «Голос страны» с песней группы Kazka «Плакала», но не получила одобрения ни от одного из тренеров и вылетела из проекта.

По словам девушки, своим выступлением она очень довольна, а участие в прослушиваниях станет для нее лучшим воспоминанием, несмотря на результат.

Сейчас внучка Ющенко учится на 4-м курсе юридического факультета, пишет картины, ранее занималась танцами и вокалом.

Доминика Ющенко родилась у старшей дочери 3-го президента Украины Виктора Ющенко от первого брака со Светланой Колесник, учительницей украинского языка и литературы.