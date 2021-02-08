В воскресенье, 7 февраля, на канале «1+1» прошли слепые прослушивания на шоу «Голос страны», в числе участников на сцену вышла внучка 3-го президента Украины Виктора Ющенко Доменика. Информация об этом 8 февраля также появилась в официальном Instagram-аккаунте программы

«Скандал только начинается»: главная «плакальщица» Украины поругалась с «королевой ночи» © Тина Кароль/Инстаграм Юрию Горбунову о том, что она уже 7 лет мечтает попасть на это шоу и таким образом собирается сделать «вклад в музыкальную историю страны», чтобы дедушка ею гордился.

Ранее Внучка Ющенко пообещала внести свой «вклад в историю страны».

В качестве конкурсной песни Доменика Ющенко выбрала хит группы Kazka «Плакала», но ни один из судей ее не выбрал. Члены жюри отметили, что девушка очень волновалась и результатом прослушивания оказалась очень расстроена, на что ведущий проекта предложил ей позаниматься и попробовать еще раз через год. А вот подписчики аккаунта шоу оказались менее тактичными.

«А этой чего не хватает? С их деньгами и возможностями уже бы сделали из нее звезду типа Инстасамки, так нет же, надо поплакать на жалость надавить… Фу, блин», — написала одна из пользовательниц.

Доминика Ющенко родилась у старшей дочери 3-го президента Украины Виктора Ющенко от первого брака со Светланой Колесник, учительницей украинского языка и литературы.