https://ukraina.ru/20261016/minoborony-rf-dolozhilo-o-sbitykh-za-sutki-bpla-1083845017.html
Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках
Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках - 16.10.2026 Украина.ру
Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 80 украинских беспилотников, за сутки — 246. Об этом Минобороны РФ вечером 15 октября сообщило в своём телеграм-канале
2026-10-16T00:41
2026-10-16T00:41
2026-10-16T01:22
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 14 октября до 8:00 мск 15 октября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона сбиты 166 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 246 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261015/zelenskiy-proigral-bezvozvratno-otkaz-ot-vyborov-i-sammit-es-bez-ukrainy-itogi-15-oktyabrya-1083840087.html
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украина.ру, россия, крым, краснодарский край, брянская область, калужская область, курская область, рязанская область, московская область, черное море, белгородская область, орловская область, липецк, воронежская область, нижегородская область, ростовская область, минобороны рф, сво, пво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках
00:41 16.10.2026 (обновлено: 01:22 16.10.2026)
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 80 украинских беспилотников, за сутки — 246. Об этом Минобороны РФ вечером 15 октября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 14 октября до 8:00 мск 15 октября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона сбиты 166 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 246 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
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