Вечером 9 февраля группа молодых людей спортивной наружности и в масках с флагами «Правого сектора» устроила пикет в селе Юровка Киево-Святошинского района, где находится дом министра юстиции Украины Дениса Малюськи. Об этом сообщил «Обозреватель»

«Мне рассказали, что в Юровку приехали какие-то молодые люди. Куда, зачем, к кому — непонятно. Как мне говорили очевидцы, при себе они имели флаги "Правого сектора" и государственные флаги. Было их человек 15-20. В центре села они пробыли около получаса. Когда приехала полиция, они сели по машинам и уехали», — рассказал глава сельсовета Виты Почтовой Дмитрий Шульган.

Малюська рассказал, попадет ли телеканал «Интер» под санкции © Facebook, Denis Malyuska видео с места событий.

Ранее «правосеки» проводили пикеты у здания Министерства юстиции. Они обвинили главу Минюста в подыгрывании «рейдерам» крупнейшего в стране рынка сельскохозяйственной продукции «Столичный». При этом рейдерами они считают действующих владельцев рынка.

Сам Малюська написал в Facebook, что рынок пытались захватить неоднократно: под прикрытием «випа», с помощью госрегистратора и частного нотариуса вносили изменения в госреестр, чтобы сменить собственника.

Затем доступ к реестру им заблокировали. В итоге «правосеки» стали устраивать проплаченные митинги и запугивать сотрудников Минюста.

*Деятельность организации запрещена в РФ.

