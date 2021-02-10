«Мне рассказали, что в Юровку приехали какие-то молодые люди. Куда, зачем, к кому — непонятно. Как мне говорили очевидцы, при себе они имели флаги "Правого сектора" и государственные флаги. Было их человек 15-20. В центре села они пробыли около получаса. Когда приехала полиция, они сели по машинам и уехали», — рассказал глава сельсовета Виты Почтовой Дмитрий Шульган.
Отмечается, что на месте пикета был фургон съемочной группы телеканала «Прямой» — он заметен на видео с места событий.
Ранее «правосеки» проводили пикеты у здания Министерства юстиции. Они обвинили главу Минюста в подыгрывании «рейдерам» крупнейшего в стране рынка сельскохозяйственной продукции «Столичный». При этом рейдерами они считают действующих владельцев рынка.
Сам Малюська написал в Facebook, что рынок пытались захватить неоднократно: под прикрытием «випа», с помощью госрегистратора и частного нотариуса вносили изменения в госреестр, чтобы сменить собственника.
Затем доступ к реестру им заблокировали. В итоге «правосеки» стали устраивать проплаченные митинги и запугивать сотрудников Минюста.
*Деятельность организации запрещена в РФ.