Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций Украины остается критической: имеющиеся запасы на 43% меньше минимальной нормы. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба «Укрэнерго»

данным, всего за неделю запасы угля на ТЭС уменьшились на 18%.

Сейчас на складах находится 384,4 тысячи тонн угля всех марок (31 января запасы топлива составляли 436,8 тысячи тонн).

По данным регулятора, с начала ноября 2020 года запасы угля уменьшились в 6,5 раза, причем около 49% запасов угля (188 тысяч тонн) сосредоточены только на двух ТЭС — Луганской и Славянской.

Ранее Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины сообщила, что ситуация с запасами угля на ТЭС Украины критическая, что может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графиков аварийного отключения света.