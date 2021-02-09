В ролике дети обсуждают, как правильно употреблять слово «голоден» в зависимости от рода, но в какой-то момент спор прекращает влетевшая муха, глядя на нее, Гарри делает вывод.
«Муха — это мальчик. По виду», — говорит мальчик.
«Муха может быть девочкой!» — протестует его сестра.
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Гарри и Лиза родились у Пугачевой и Галкина в 2013 году от суррогатной матери. В прошлом году дети пошли в первый класс. По информации СМИ, за каждый месяц обучения звездные родители платят частной школе по 300 тысяч рублей.