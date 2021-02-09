Дети певицы Аллы Пугачевой и ее супруга юмориста Максима Галкина Лиза и Гарри ходят в первый класс, но учиться двойняшки начали раньше. Неудивительно, что между сестрой и братом регулярно вспыхивают интеллектуальные споры. Кадры одного из них появились на странице Елизаветы Галкиной в Instagram 8 февраля

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