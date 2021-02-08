Cтарший внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков рассказал своим подписчикам, что отправился на полное медицинское обследование, и назвал причину. Об этом он сам на днях сообщил в Instagram

«Раз в год гоняю на полный чек-ап, чего и всем советую!» — подписал внук Примадонны фото из коридора частной клиники.

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«Возмутительно, конечно, если учесть, что в стране далеко не у каждого есть по 30 тысяч зарплата или пенсия!», «Наверное, Никита за рекламу в соцсетях на халяву обследовался», — написали пользователи сети.

Ранее промоутер раскрыл тайную сторону брака Пугачевой и Киркорова: «Любовь, похожая на сон».

Другие участники социальной сети предположили, что внук Пугачевой мог прийти не на плановое обследование, а пройти программу «Хочу стать папой», ведь в браке он состоит уже 3,5 года, но детей в семье пока нет.

Положительно настроенные подписчики посоветовали внуку Примадонны в любом случае настраиваться на лучшее, даже если врачи что-то найдут.

«Только бы не СПИД и не рак у тебя выявили, остальное лечится!» — написала одна из подписчиц Преснякова.