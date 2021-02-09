Украинка Мила Кузнецова, известная как обладательница самой большой в стране натуральной груди 15-го размера, 8 февраля опубликовала в своем Instagram пикантные фотографии из спортзала

Украинка с бюстом-великаном рассказала, как добиться успеха © Мила Кузнецова/Инстаграм

«После приезда с моря я прям загорелась идеей снова ходить в спортзал. Ну после олинклюзива сами понимаете почему. <….> Посетив спортзал, осталась прям очень довольная», — написала она.

В конце января украинка опубликовала снимок из аэропорта, рассказала, что уезжает отдыхать, и обещала публиковать интересные кадры и видео в сторис. Судя по геолокации на фото, украинка находилась на египетском курорте Шарм-эль-Шейх.