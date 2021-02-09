Она предложила подписчикам выбрать, какой из двух представленных снимков им нравится больше. На первом украинка стоит на беговой дорожке в олимпийке с огромным декольте. На втором — сидит на тренажере.
«После приезда с моря я прям загорелась идеей снова ходить в спортзал. Ну после олинклюзива сами понимаете почему. <….> Посетив спортзал, осталась прям очень довольная», — написала она.
В конце января украинка опубликовала снимок из аэропорта, рассказала, что уезжает отдыхать, и обещала публиковать интересные кадры и видео в сторис. Судя по геолокации на фото, украинка находилась на египетском курорте Шарм-эль-Шейх.