Не менее 15 человек в Танзании убило неизвестное заболевание. Об этом 8 февраля сообщило издание The Mirror

Ученые назвали болезнь, которая может уберечь от COVID-19 © РИА Новости, Антон Вергун | Перейти в фотобанк

Местные медицинские эксперты полагают, что вспышка вряд ли широко распространится. Они отметили, что чаще всего от заболевания страдают мужчины.

Врачи также проверяют местную воду на возможное загрязнение ртутью.

В декабре 2020 года появились сообщения о вспышке неизвестной болезни в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш. Пациенты жаловались на головокружение, головную боль, эпилепсию, внезапные обмороки, пену изо рта, дрожь. Тесты на коронавирус у них дали отрицательный результат. Местные власти предположили, что люди могли заболеть из-за грязного воздуха или некачественной пищи. Другой возможной причиной болезни называли отравление ртутью и другими тяжелыми металлами.