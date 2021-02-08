Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал решение власти Латвии запретить телеканал «Россия РТР», назвав его взвешенным и правильным. Об этом 8 февраля он написал в Twitter

«Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стал язык ненависти относительно Украины», — отметил он.

Правильний, виважений крок. Я особливо вдячний латвійським партнерам за те, що однією з причин рішення стала мова ненависті щодо України https://t.co/epvckW4Rmt — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 8, 2021

​Ранее глава правления Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш сообщил, что страна приняла решение на год запретить ретрансляцию телеканала «Россия РТР» якобы за язык вражды по отношению к Украине.

Латвия запретила российский телеканал из-за Украины © РИА Новости, Артём Коренюк | Перейти в фотобанк

Кроме того, летом 2020 года телеканал «РТР-Беларусь» отменил трансляцию программы Ольги Скабеевой и Евгения Попова «60 минут», в которой речь шла о ЧВК «Вагнера».