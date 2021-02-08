«Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стал язык ненависти относительно Украины», — отметил он.
Правильний, виважений крок. Я особливо вдячний латвійським партнерам за те, що однією з причин рішення стала мова ненависті щодо України https://t.co/epvckW4Rmt— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 8, 2021
Ранее глава правления Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш сообщил, что страна приняла решение на год запретить ретрансляцию телеканала «Россия РТР» якобы за язык вражды по отношению к Украине.
Летом 2020 года NEPLP заявил якобы о разжигании ненависти в передаче «60 минут» на телеканале «Россия РТР». В январе 2019 года Латвия уже запрещала ретрансляцию «Россия РТР» на три месяца.
Кроме того, летом 2020 года телеканал «РТР-Беларусь» отменил трансляцию программы Ольги Скабеевой и Евгения Попова «60 минут», в которой речь шла о ЧВК «Вагнера».