«Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стал язык ненависти относительно Украины», — отметил он.

​Ранее глава правления Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш сообщил, что страна приняла решение на год запретить ретрансляцию телеканала «Россия РТР» якобы за язык вражды по отношению к Украине.

Латвия запретила российский телеканал из-за Украины
Латвия запретила российский телеканал из-за Украины
© РИА Новости, Артём Коренюк | Перейти в фотобанк
Летом 2020 года NEPLP заявил якобы о разжигании ненависти в передаче «60 минут» на телеканале «Россия РТР». В январе 2019 года Латвия уже запрещала ретрансляцию «Россия РТР» на три месяца.

Кроме того, летом 2020 года телеканал «РТР-Беларусь» отменил трансляцию программы Ольги Скабеевой и Евгения Попова «60 минут», в которой речь шла о ЧВК «Вагнера».