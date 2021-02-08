Украинское издание «Главред» познакомило своих читателей с нюансами сна на полу. Ученые до сих пор спорят о том, что предпочесть: мягкую кровать или жесткий пол, о чем и написали корреспонденты 8 февраля

Преимуществами сна на полу, по мнению отдельных специалистов, является уменьшение болей в спине, выравнивание осанки и эффект охлаждения, который особенно важен для гипертоников в теплое время года.

Большая проблема: украинский сексолог удивил заявлением © Sean Marc Lee / flickr

Из минусов журналисты назвали возможное усиление болей в спине, а также обострение артрита, если он у человека уже был. Кроме того, близость к полу, по мнению редакции издания, а значит и к пыли, может увеличить риск аллергических реакций. Правда, во избежание этой проблемы пол просто можно чаще мыть.

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Считается также, что постельные принадлежности, которыми люди пользуются на полу, имеют повышенный риск заражения клопами, развития плесени и распространения неприятных запахов. Правда, журналисты не уточнили, что все эти проблемы могут случиться и на обычной кровати, если не уделять гигиене постельного места достаточно внимания.

В числе минусов сна на полу еще — уменьшение кровообращения. Это связано с тем, что дополнительное давление на некоторые части тела, такие как ягодицы, плечи и голени, может ограничивать кровоток.

При болях в спине специалисты рекомендуют подобрать матрас повышенной или средней жесткости и специальную подушку, которая позволит сохранить прямое положение шеи во время сна.

Однако если вы все-таки решили спать на полу, эксперты советуют постепенно увеличивать продолжительность сна, а также хорошенько проветривать постельные принадлежности.