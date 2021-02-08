Русскоговорящие пассажиры, оказавшиеся в воскресенье, 7 февраля, в аэропорту в Майами, с удивлением узнали в двух мужчинах, скрытых под медицинскими масками, певцов Филиппа Киркорова и Валерия Леонтьева, которые, как оказалось, путешествуют в паре. Об этом написал «Московский комсомолец» 8 февраля

«У тебя когда начинаются гастроли?» — спросил перед посадкой Киркоров Леонтьева, на что тот ответил: «В конце марта».

«Какой смелый!» — констатировал поп-король.

Узнать звездный дуэт в аэропорту было действительно непросто: Киркоров помимо маски надел еще и солнечные очки, а Леонтьев оделся неброско, выдавало его только средство защиты с леопардовым принтом, который, по мнению стилистов, будет трендом весны 2021 года.

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«Любимчик Сталина» предложил Ани Лорак пожениться © Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Перейти в фотобанк Кристина Орбакайте с семьей. СМИ писали, что за время на американском континенте поп-король посещал местный Диснейленд, а Леонтьев занимался рафтингом.

Судьба Валерия Леонтьева неразрывно связана с Луганском, в этом городе он начинал свою карьеру, где с 1983 по 1995 год работал в Ворошиловоградской, а ныне Луганской, филармонии солистом-вокалистом эстрадного жанра, а также был художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля «Эхо».