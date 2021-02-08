«У тебя когда начинаются гастроли?» — спросил перед посадкой Киркоров Леонтьева, на что тот ответил: «В конце марта».
«Какой смелый!» — констатировал поп-король.
Узнать звездный дуэт в аэропорту было действительно непросто: Киркоров помимо маски надел еще и солнечные очки, а Леонтьев оделся неброско, выдавало его только средство защиты с леопардовым принтом, который, по мнению стилистов, будет трендом весны 2021 года.
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Известно, что в Майами исполнители провели около месяца, у «казановы» эстрады там живет жена, а у Киркорова — дочь бывшей жены Кристина Орбакайте с семьей. СМИ писали, что за время на американском континенте поп-король посещал местный Диснейленд, а Леонтьев занимался рафтингом.
Судьба Валерия Леонтьева неразрывно связана с Луганском, в этом городе он начинал свою карьеру, где с 1983 по 1995 год работал в Ворошиловоградской, а ныне Луганской, филармонии солистом-вокалистом эстрадного жанра, а также был художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля «Эхо».