Сорокачетырехлетний артист часто реагирует на предлагаемые аудиторией челленджи, но такого масштаба прежде не было. Серега отправился в Африку, совершил недельное восхождение на высоту около 6 тысяч метров и снял целый TikTok-фильм, полный кадров с джунглями, водопадами, кофейными плантациями и ледниками.
По словам рэпера, при восхождении тяжелее всего ему давалась быстрая смена климатических зон: перепад температур воздуха иногда достигал 40 градусов. Условия были настолько тяжелыми, что одного из участников группы и вовсе эвакуировали после потери сознания от гипоксии.
@seryogamusic
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Как отметил сам артист, путешествие стало для него чем-то большим, чем просто экстремальный челлендж.
«Поначалу это был действительно веселый турпоход с шутками и прибаутками, но потом это превратилось в настоящее испытание себя. Больше всего меня потрясло осознание того, насколько мы другие люди, когда мы откладываем в сторону мобильные телефоны и все остальные гаджеты. Неделю я провел совсем без соцсетей и интернета, еще больше удивляясь тому, что современные люди теряют благодаря технологическому прогрессу», — рассказал Серега.
В TikTok рэпер заявил, что если это видео не наберет хотя бы сто лайков, то он тогда вообще не понимает, что нужно подписчикам. Всего за сутки этот пост набрал 317 тысяч лайков.