«Международный опыт борьбы с вирусом, вакцинация, планы правительства, инновации во времена пандемии, выздоровление экономики, действенные лекарства против дезинформации — все это важные составляющие нашего плана по противодействию COVID-19», — заявил он.
По его словам, карантинные ограничения, которые действовали в январе, сократили количество новых случаев заболеваемости за неделю втрое. Кроме того, Зеленский отметил, что Украина намерена охватить до половины населения вакцинацией от COVID-19 в текущем году и в первом полугодии 2022 года.
На Украине продолжается всеукраинский форум «Украина 30». Первую сессию открыл Зеленский. Приглашены представители ВОЗ и Евросоюза, чиновники и эксперты.
Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Текущий карантин продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января.