Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля на международном форуме «Украина 30» заявил о нескольких приоритетах борьбы с коронавирусом в стране. Мероприятие в Facebook транслировал Офис президента

«Международный опыт борьбы с вирусом, вакцинация, планы правительства, инновации во времена пандемии, выздоровление экономики, действенные лекарства против дезинформации — все это важные составляющие нашего плана по противодействию COVID-19», — заявил он.

Украина получит первые дозы вакцины против COVID-19 в феврале © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

На Украине продолжается всеукраинский форум «Украина 30». Первую сессию открыл Зеленский. Приглашены представители ВОЗ и Евросоюза, чиновники и эксперты.

Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Текущий карантин продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января.