Лавров утверждает, что, несмотря на 11 лет брака, чувств к супругу у примадонны не было, она просто рассчитывала увеличить свою популярность за счет этого романа.
«Самый известный пиар-роман — это, конечно, Пугачева с Киркоровым. Не могу утверждать, что это было за деньги, но Пугачева — мастер пиара. И когда они с Филиппом поженились, разорвалась бомба. Об этом судачили бабушки на лавочках, с этого начинались новости на Первом канале», — рассказал пиарщик.
Он уверен, что если бы в то время пара родила детей с помощью суррогатного материнства, то это вообще бы произвело эффект разорвавшейся бомбы.
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Лавров заявил также, что главным дивидендом для обоих артистов стали деньги: Киркоров из среднего певца сразу стал поп-королем, а Пугачева «заломила безумные гонорары за свои шоу».