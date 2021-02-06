Промоутер, который также работает концертным директором украинской певицы Софии Ротару, Сергей Лавров рассказал о новых подробностях звездной жизни. По его словам, брак исполнителей Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова был не более чем пиаром. Об этом написала «Комсомольская правда» 4 февраля

«Жалкое зрелище»: Соседов «прошелся» по связкам Пугачевой и ей самой © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Самый известный пиар-роман — это, конечно, Пугачева с Киркоровым. Не могу утверждать, что это было за деньги, но Пугачева — мастер пиара. И когда они с Филиппом поженились, разорвалась бомба. Об этом судачили бабушки на лавочках, с этого начинались новости на Первом канале», — рассказал пиарщик.

Он уверен, что если бы в то время пара родила детей с помощью суррогатного материнства, то это вообще бы произвело эффект разорвавшейся бомбы.

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Лавров заявил также, что главным дивидендом для обоих артистов стали деньги: Киркоров из среднего певца сразу стал поп-королем, а Пугачева «заломила безумные гонорары за свои шоу».