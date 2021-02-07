"Мне кажется, что это будет зависеть от того, как наши друзья и коллеги, соратники-белорусы понимают собственное будущее. Это Всебелорусское собрание на многие вопросы, мне кажется, должно ответить", — сказал Мамонтов.
Шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля. Еще в конце прошлого года президент Александр Лукашенко заявил, что никаких решений, призванных изменить основной закон страны, делегаты этого съезда принимать не будут. По словам российско-белорусского политолога Дмитрия Болкунца, если кто-то из сторонников оппозиции попытается выступить на Всебелорусском народном собрании, то этих людей сразу же арестуют и выведут из зала.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.