Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов 6 февраля в интервью изданию Украина.ру рассказал, сможет ли Всебелорусское народное собрание (ВНС), которое пройдет 11-12 февраля в Минске, разрешить внутриполитический кризис, начавшийся в республике в августе 2020 года

Только для своих. Зачем Лукашенко Всебелорусское народное собрание © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля. Еще в конце прошлого года президент Александр Лукашенко заявил, что никаких решений, призванных изменить основной закон страны, делегаты этого съезда принимать не будут. По словам российско-белорусского политолога Дмитрия Болкунца, если кто-то из сторонников оппозиции попытается выступить на Всебелорусском народном собрании, то этих людей сразу же арестуют и выведут из зала.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.