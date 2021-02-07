«Сорян, но это надо рассказывать без цензуры. Дело было так. Утро, я стою на кухне ресторана, нюхаю специи и не соображаю, что произойдет через секунду. А через секунду заходит мой закупщик Игорек, кладет передо мной член с таким героическим лицом, будто он получил меч короля Артура и припер его ко мне хвастаться», — написал Клопотенко.
Кулинар признался, что сам натолкнул своего поставщика на такой шаг, потому что раньше уже просил его доставать необычные продукты вроде кроличьих языков, бараньей головы или вымени коровы. Поэтому, когда на охоте тот убил оленя, даже не сомневался, куда деть детородный орган животного.
По словам Клопотенко, он, конечно, принял решение готовить этот «сраный деликатес», и рассказал, что за время варки, занявшей 48 часов, орган оленя увеличился вдвое.
Однако приготовленное блюдо получилось невкусным, на что, по словам Клопотенко, он и надеялся, изначально догадавшись, что именно эта часть оленя окажется на вкус «как шины у авто».
Ранее Украинский «МастерШеф», презирающий русских, показал, как живет в Киеве.
Повар Евгений Клопотенко известен не только кулинарными талантами и победой в шоу «МастерШеф», но и своими политическими высказываниями.
Так, по его словам, Россия — страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, поэтому кулинар не видит смысла в контактах с гражданами этого государства.
Кроме того, Клопотенко заявил, что не хочет общаться с россиянами еще и потому, что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.