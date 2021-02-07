Украинский ведущий и кулинар Евгений Клопотенко признался, что в его арсенале появилось новое блюдо, изготовленное из интимной части туши оленя. Предысторию и вкус блюда повар описал в своем Instagram 4 февраля

Тигр загрыз сотрудника украинского зоопарка © flickr.com, Peter

Кулинар признался, что сам натолкнул своего поставщика на такой шаг, потому что раньше уже просил его доставать необычные продукты вроде кроличьих языков, бараньей головы или вымени коровы. Поэтому, когда на охоте тот убил оленя, даже не сомневался, куда деть детородный орган животного.

По словам Клопотенко, он, конечно, принял решение готовить этот «сраный деликатес», и рассказал, что за время варки, занявшей 48 часов, орган оленя увеличился вдвое.

Однако приготовленное блюдо получилось невкусным, на что, по словам Клопотенко, он и надеялся, изначально догадавшись, что именно эта часть оленя окажется на вкус «как шины у авто».

Ранее Украинский «МастерШеф», презирающий русских, показал, как живет в Киеве.

Повар Евгений Клопотенко известен не только кулинарными талантами и победой в шоу «МастерШеф», но и своими политическими высказываниями.

Так, по его словам, Россия — страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, поэтому кулинар не видит смысла в контактах с гражданами этого государства.

Кроме того, Клопотенко заявил, что не хочет общаться с россиянами еще и потому, что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.