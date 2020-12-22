«Квартира арендованная, я ее снимаю за 20 тысяч гривен (53 тысячи рублей — ред.)», — сказал кулинар.
Он уточнил, что сам уборку дома не делает, это задача домработницы, которую он нанял. Причем она не только поет, но прибирает разбросанные вещи ведущего. Иногда, признался он, беседует с женщиной о рецептах.
Клопотенко известен не только кулинарными талантами и победой в шоу «МастерШеф», но и своими политическими высказываниями.
Так, по его словам, Россия — страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, поэтому кулинар не видит смысла в контактах с гражданами этого государства.
Кроме того, Клопотенко заявил, что не хочет общаться с россиянами еще и потому, что они якобы «на два уровня ниже ментально» от украинцев.
В 2014 году на Востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.
Ранее украинский шеф-повар рассказал, что ему заменяет отсутствие личной жизни и признался, что невесту ему ищет мама в социальных сетях.