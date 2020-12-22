Украинский ведущий и кулинар Евгений Клопотенко рассказал, что несмотря на популярность живет в съемной квартире. Артист назвал стоимость жилья и рассказал, кто делает уборку в эфире программы «Неймовірна правда про зірок», которая вышла 21 декабря на СТБ

«Квартира арендованная, я ее снимаю за 20 тысяч гривен (53 тысячи рублей — ред.)», — сказал кулинар.

Вакарчук ответил на вопрос, зачем он лезет в политику © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Клопотенко известен не только кулинарными талантами и победой в шоу «МастерШеф», но и своими политическими высказываниями.

Так, по его словам, Россия — страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, поэтому кулинар не видит смысла в контактах с гражданами этого государства.

Кроме того, Клопотенко заявил, что не хочет общаться с россиянами еще и потому, что они якобы «на два уровня ниже ментально» от украинцев.

В 2014 году на Востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.

Ранее украинский шеф-повар рассказал, что ему заменяет отсутствие личной жизни и признался, что невесту ему ищет мама в социальных сетях.