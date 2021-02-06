Против Коломойского на Украине собираются возбудить уголовные дела и выдать в США, «если он предварительно никуда не сбежит», рассказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру, опубликованном 5 февраля

У Коломойского уже нет возможности добровольно капитулировать перед Западом и «остаться физически живым, здоровым и на свободе», считает Царев.

«В Китай он не поедет, в Корею тоже. Остается только Российская Федерация», — констатировал Царев.

Он отметил, что на Украине начинается охота на олигархов. Причина этого — намерения Запада получить ресурсы Украины, которая была пятой экономикой мира на момент распада СССР, олигархи же этому мешают, пояснил Царев.

Пророчество Коломойского и констатация Саакашвили © скриншот видео "DW на русском" интервью можно прочитать на нашем сайте.

Политик также отметил, что Коломойский не находится в российских санкционных списках, и дал понять, что, несмотря на причастность Коломойского к финансированию незаконных вооруженных формирований в Донбассе, воевавших против ДНР и ЛНР, украинский бизнесмен может рассчитывать на «тихую гавань» в РФ.

«В общем, поверьте на слово. Я просто знаю гораздо больше, чем говорю», — добавил Царев.

Он оставил без комментариев вопрос журналистов о том, помогал ли Коломойский России в 2014 году во время войны в Донбассе.