На момент распада СССР Украина обладала пятой экономикой в Европе. Запад хочет получить все это даром. А украинские олигархи им мешают, поэтому их с помощью Зеленского зачистят, считает украинский оппозиционный политик Олег Царев

- Олег Анатольевич, Зеленский зачистил украинское информационное поле от оппозиционных телеканалов…

— Он только начал зачищать…

- Хорошо, в таком случае может ли следующим шагом стать зачистка Украины от олигархов — Ахматова, Коломойского и других?

— Конечно! Мы же с вами об этом ранее говорили…

- В таком случае правильно ли я понимаю, что цель всего этого — убрать из украинского пространство все, что может стоять на пути американской команды, которая бы начала проводить на Украине широкомасштабные либеральные реформы?

— Все верно! Но главное не в либеральных реформах, а в собственности государства Украина. Украина на момент распада СССР обладала пятой экономикой в Европе. Запад хочет получить все это даром. А олигархи им мешают.

Особой радости у Коломойского и Ахметова от того, что съедают их конкурента Медведчука на политическом, экономическом и массмедийном фронте, нет. Не секрет, что Виктор Медведчук конкурировал с Ахметовым на угольном «фронте».

Он конкурировал с ними и за русскоязычный электорат. Особой радости нет потому, что они понимают, что если можно так с Медведчуком, то можно и с ними. Следующий на очереди будет Коломойский, а потом Ахметов.

- И что тогда, Зеленский зачистит телеканалы Ахметова и Коломойского — «Украина» и «1+1»?

— Да. Такое вполне вероятно. Больше того, об этом неоднократно говорилось, что олигархов надо убрать из политики. А как их в таком случае убрать, если не убрать их массмедиа?

Но на самом деле их, олигархов, совсем собираются убрать. Обнулить. Против Коломойского возбудить уголовные дела и выдать в США, если он предварительно никуда не сбежит. А бежать ему особенно, кроме России, некуда…

- Действительно, если такое предположение с «обнулением» олигархов верно, то куда бы они могли сбежать, чтобы их не достало украинское и американское правосудие?

— Не так много мест в мире, куда бы можно было им сбежать. Если у Ахметова есть еще возможность добровольно капитулировать и остаться физически живым, здоровым и на свободе, то у Коломойского такого шанса нет. В Китай он не поедет, в Корею тоже. Остается только Российская Федерация.

- Но в Россию он вряд ли поедет.

— Это далеко не факт.

- После всех его дел в Донбассе в 2014 году?

— А вы обратите внимание, что Коломойский отнюдь не находится в российских санкционных списках. В общем, поверьте на слово. Я просто знаю гораздо больше, чем говорю.

- Он помогал России в 2014 году во время войны в Донбассе?

— Без комментариев.

- А вот Ахметов смог бы уехать в Россию? Он ведь татарин. Может, например, поселиться в Казани.



— Он под российскими санкциями.

- Ну так санкции ведь не долго снять. С его партнера Вадима Новинского санкции же сняли.

— Пока он в санкциях, но против него нет уголовных дел. Его обнулят с политической и экономической точек зрения, но ему помогут где-нибудь дожить.

А Пинчук уже самостоятельно перевел свой офис в Лондон и США. Причем он ведь плоть от плоти неотделим от Сороса и Демократической партии.

Тем не менее даже Пинчук, чувствуя риски, перевел свой офис из Киева, перевез семью в Лондон и спешно продает активы на Украине.

И, кстати, Петр Порошенко тоже в списке на зачистку.

- А американцы не захотят поменять Зеленского на посту президента Украины на Порошенко?

— Нет. В команде Байдена его считают слишком хитрым и жадным.

- Почему закрыто уголовное дело по поводу Байдена—Порошенко?

— (Смеется.) Это же самоочевидно. Было бы странно, если бы Зеленский не закрыл это уголовное дело против Байдена. Здесь и так все понятно — ситуация не нуждается ни в каком комментарии.

- Что со всем этим будет делать Россия? Это же ведь вызов, который бросают ей американцы. Из Украины, получается, Америка будет делать вторую Грузию.

— Думаю, что будут из Украины делать вторую Грузию. Конечно, Запад вслух это не скажет, но он будет делать все то, что захочет, не оглядываясь ни на кого, в том числе и на Россию.

И весь Запад будет аплодировать подобным шагам, любому беззаконию, и будет его поддерживать.

У России была возможность выстраивать отношения с Украиной до Евромайдана, включиться во все эти события во время Евромайдана и после, когда после госпереворота на Юго-Востоке губернаторы знали, что их всех, а также местных силовиков будут снимать, возбуждая при этом уголовные дела за то, что посылали милиционеров в Киев.

Половина Украины была готова не признать Майдан. Для этого надо было просто протянуть руку. Россия этого не сделала.

У России была возможность сделать из Донбасса витрину Русского мира. Но она этого не сделала.