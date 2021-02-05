Отмечается, что в начале новой рабочей недели спикер Разумков уже вернется к своим обязанностям.
«Отпуск краткосрочный. В понедельник он уже будет на работе», — рассказал собеседник.
При этом он не сообщил, по какой причине спикер отправился в отпуск.
Ранее Дмитрий Разумков зарегистрировал новую страницу в Facebook и отметился на ней как политический деятель. Также он записал видео, очень похожее на предвыборное.
Кроме того, Разумков выступил против решения президента Украины Владимира Зеленского запретить оппозиционные телеканалы, назвав это решение неправильным.