Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ушел в отпуск за свой счет до начала следующей рабочей недели. Об этом 5 февраля сообщила «Страна» со ссылкой на собственный источник

Отмечается, что в начале новой рабочей недели спикер Разумков уже вернется к своим обязанностям.

«Отпуск краткосрочный. В понедельник он уже будет на работе», — рассказал собеседник.

Разумков рассказал о разногласиях с Зеленским © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее Дмитрий Разумков зарегистрировал новую страницу в Facebook и отметился на ней как политический деятель. Также он записал видео, очень похожее на предвыборное.

Кроме того, Разумков выступил против решения президента Украины Владимира Зеленского запретить оппозиционные телеканалы, назвав это решение неправильным.