«НАШ» ведет трансляцию с акции радикалов. Журналисты СМИ вышли пообщаться с националистами.
На акции присутствуют сотрудники полиции.
«Наш оператор с места событий передает, что митинг, в общем-то, "жиденький". Но отдельные "звезды", вроде (главы праворадикальной националистической организации С14. — Ред.) Евгения Карася уже на месте», — говорится в сообщении.
«Я пришел, чтобы вас посадили и закрыли на хрен», — заявил Карась. Он обвиняет СМИ в работе на Россию.
В комментариях пользователи YouTube отметили, что после одного из вопросов ведущего канала Макса Назарова Карась «поплыл».
«Видимо, сегодня Карась очень грустит, ведь совсем недавно еще стоял за спиной пятого президента Украины и светился от счастья, а сегодня на морозе приходится отрабатывать 300 гривен», — отметили журналисты телеканала.
Вскоре после начала акции группа праворадикалов попыталась прорвать полицейское оцепление, завязалась потасовка, несколько националистов были задержаны.