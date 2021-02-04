У здания украинского телеканала «НАШ» 4 февраля проходит митинг националистов, которые настаивают на его закрытии вслед за каналами «112», ZIK и NewsOne. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time

«НАШ» ведет трансляцию с акции радикалов. Журналисты СМИ вышли пообщаться с националистами.

«Добьем гнид»: националисты готовят нападение на канал НАШ © Facebook, НАШ | Facebook, НАШ | Перейти в фотобанк

«Наш оператор с места событий передает, что митинг, в общем-то, "жиденький". Но отдельные "звезды", вроде (главы праворадикальной националистической организации С14. — Ред.) Евгения Карася уже на месте», — говорится в сообщении.

«Я пришел, чтобы вас посадили и закрыли на хрен», — заявил Карась. Он обвиняет СМИ в работе на Россию.

В комментариях пользователи YouTube отметили, что после одного из вопросов ведущего канала Макса Назарова Карась «поплыл».

«Видимо, сегодня Карась очень грустит, ведь совсем недавно еще стоял за спиной пятого президента Украины и светился от счастья, а сегодня на морозе приходится отрабатывать 300 гривен», — отметили журналисты телеканала.

Вскоре после начала акции группа праворадикалов попыталась прорвать полицейское оцепление, завязалась потасовка, несколько националистов были задержаны.