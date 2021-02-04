Министерство внутренних дел Украины заявило о возможных попытках дестабилизации ситуации в стране из-за блокировки телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина». Об этом поздно вечером 3 февраля сообщили на Facebook-странице ведомства

Безпалько объяснил, что означает блокировка украинских телеканалов © РИА Новости, Нина Зотина Зоряна Шкиряка.

Шкиряк подчеркнул, что МВД «предостерегает возможных инициаторов и организаторов подобных преступных сценариев, подчеркивая неотвратимость наказания в случае совершения преступлений против государства Украина».

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание, обвинили Зеленского в «политической расправе» над неугодными СМИ и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала произошедшее «актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии».