В инфекционной больнице Запорожской области Украины произошел пожар. В результате происшествия погибли четыре человека, еще двое пострадали. Об этом 4 февраля сообщили на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

В торговом центре в Киеве произошел смертельный пожар © Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook началось в ночь на четверг на первом этаже пятиэтажного лечебного корпуса на Гвардейском бульваре в Запорожье.

Спасателям удалось спасти восемь человек. Меньше чем через час пожар был ликвидирован усилиями 60 человек и 16 единиц техники.

Умершими оказались врач и трое пациентов, которые во время возгорания проходили процедуру искусственной вентиляции легких.

Украинцы нередко гибнут в пожарах. Не далее, чем в январе произошел пожар в доме престарелых в Харькове, погибли 15 человек. Президент Украины Владимир Зеленский тогда поручил правительству немедленно разобраться в ситуации и создать государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий, чтобы выяснить причины случившегося и предотвратить подобные ситуации в будущем.