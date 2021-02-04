Из ниспровергателя запретов, введенных президентом Петром Порошенко в сфере свободы слова, президент Украины Владимир Зеленский превратился в привычного персонажа украинской истории. Об этом депутат Госдумы Константин Затулин сказал в интервью изданию Украина.ру

В свою очередь, история Украины, по словам Затулина, как правило, основывается на нескольких незыблемых фундаментальных основах. Порошенко сделал неожиданное заявление о блокировке оппозиционных каналов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Это запрет инакомыслия, запрет русского языка, желание навредить России и преследование всех тех, кого подозревают в склонности с ней договариваться, а не враждовать и воевать», — перечислил Затулин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.