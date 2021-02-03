Украинский президент из сторонника свободы слова становится привычным персонажем украинской истории, считает Константин Затулин, депутат Госдумы из фракции "Единая Россия"

- Константин Фёдорович, Зеленский запретил трансляцию оппозиционных украинских телеканалов «112.Украина», NewsOne, ZIK и ряда других. Получается, Зеленский встал на путь Порошенко?

Константин Затулин: Мы должны вновь поднять на щит идею Новороссии © РИА Новости, Нина Зотина Зеленского из сторонника свободы слова и ниспровергателя запретов, введенных президентом Порошенко в этой части, в привычного персонажа украинской истории, которая, как правило, основывается на нескольких незыблемых фундаментальных основах.

Это запрет инакомыслия, запрет русского языка, желание навредить России и преследование всех тех, кого подозревают в склонности с ней договариваться, а не враждовать и воевать.

- Политолог Сергей Михеев в интервью нашему изданию сказал, что при Байдене Украина продолжит быть плацдармом Запада против России. Мало того, само НАТО с Россией воевать не будет, а будет воевать руками Украины. Согласны?

— Это в общем-то вполне вероятная трактовка того, что может произойти с учетом того, что может произойти в деятельности новой американской администрации.

Огорчительным для Украины, правда, были договоренность о продлении договора об СНВ. Телефонный разговор Байдена и Путина вызвал на Украине страшное разочарование.

По мысли тех, кто живет в Киеве, на глобусе есть только Украина, и поэтому Байден свой первый день должен был начать со «здоровеньки булы» и с разговора с Зеленским, но этого не произошло. Поэтому патриоты Украины в растерянности.

Но, думаю, спокойствие долго не продлится, хворост заготовлен для обострения отношений, нет никаких сомнений. Зеленский в этом отношении плывет по течению.

Потому что любое обострение отношений Украины с Россией приведет к тому, что в этой ситуации первой нужен будет другой президент. Он как неопытный политик электорально действует против своих интересов.

- В последнем интервью нашему изданию и во время прямого видеомоста на интеграционном форуме «Русский Донбасс» вы сказали, что надо снова поднять на щит идею Новороссии. Так может в ответ на агрессивные действия Украины, если они последуют, так и сделать?

— Я говорю, что Украина сама кузнец своего несчастья. С этой точки зрения все, что может произойти, к примеру, интеграционный форум, произошло. Доктрина «Русского Донбасса» мотивирована поведением Украины.

Если бы Украина так бы себя не вела, если бы она не отлынивала от своих обязательств, если бы демонстративно не запрещала русский язык все больше и больше, то, наверное, не было бы и повода, а сейчас эти поводы появляются.