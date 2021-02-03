Посольство США в Киеве 3 февраля в своем Twitter поддержало решение властей Украины ввести санкции и заблокировать вещание телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne

Неонацисты готовы защитить Зеленского от партии Медведчука © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

«США поддерживают усилия по противодействию злонамеренного влияния России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств», — сказано в публикации диппредставительства.

США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора 🇺🇦 на захист суверенітету й територіальної цілісності відповідно до її законодавства. Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інфовійні проти суверенних держав. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 3, 2021

​

Ранее свое решение ввести санкции против телеканалов объяснил в соцсетях Владимир Зеленский. По его словам, данный шаг является элементом информационной войны за «правду и европейские ценности».