Руководство партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» провело совещание, на котором обсудило возможность запуска новостного канала в медиагруппе «Интер». Об этом в среду, 3 февраля, сообщил Telegram-канал «Резидент»

Накануне вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти.

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«Дополним информацию коллег, что утром состоялось совещание Бойко и Медведчука, которые обсудили возможность запуска новостного канала в медиагруппе «Интер». Если такой сценарий будет реализован в ближайший месяц, то Офис президента выстрелил себе дважды в ногу, а рейтинг каналов взлетит моментально», — говорится в сообщении «Резидента».

Также стало известно, что в связи с введением санкций и закрытием телеканалов партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует импичмент президенту Владимиру Зеленскому.