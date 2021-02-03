«Он начал войну против средств массовой информации объективных и оппозиционных. Мы готовы к борьбе. Мы будем делать все для того, чтобы инициировать процедуру импичмента президента, который нарушает Конституцию», — заявил он.
Также Медведчук заявил, что партия будет защищать права 1500 сотрудников СМИ, и в том числе около 700 журналистов, которых Зеленский «вышвырнул на улицу», оставив без работы.
Накануне Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.