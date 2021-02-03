Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует импичмент президенту Владимиру Зеленскому после запрета трех оппозиционных телеканалов. Об этом 3 февраля в кулуарах Верховной Рады заявил лидер партии Виктор Медведчук, передает телеканал «112 Украина»

«Он начал войну против средств массовой информации объективных и оппозиционных. Мы готовы к борьбе. Мы будем делать все для того, чтобы инициировать процедуру импичмента президента, который нарушает Конституцию», — заявил он.

Украинцы назвали ошибкой запрет российских телеканалов — опрос © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Накануне Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.