По его словам, реформа основного закона страны должна ликвидировать верхнюю палату Национального собрания Белоруссии — Совет республики.
Кроме того, Владимир Груздев выступает за то, чтобы убрать нормы, «связанные с военным нейтралитетом Беларуси, временным характером смертной казни и безъядерным статусом».
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.