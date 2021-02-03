Поправки в Конституцию Белоруссию должны закрепить независимость судов, понятие «семья» и цивилизационный выбор за союз с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из руководителей пророссийского движения «Союз» Владимир Груздев

Суздальцев: Лукашенко оказался в зависимости от силовиков © Екатерина Чеснокова

Кроме того, Владимир Груздев выступает за то, чтобы убрать нормы, «связанные с военным нейтралитетом Беларуси, временным характером смертной казни и безъядерным статусом».

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.