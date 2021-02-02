Отмечается, что законопроект предложил депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.
Он подчеркнул, что семья Романа Шухевича не помогала евреям.
«Я случайно узнал, что семья офицера абвера, немецкого абвера, якобы помогала какой-то еврейской девочке. Это миф, это ложь, и она позорит саму мысль, она спекулирует на этом постановлении. Я призываю вас поддержать память тех, кто помогал», — сказал Бужанский.
За постановление №4479 «О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны» проголосовали 344 парламентария.
Кроме того, Министерству культуры и информационной политики и Украинскому институту национальной памяти рекомендовано составить список лиц, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы холокоста.
В свою очередь, Министерству образования и науки рекомендуется организовывать тематические мероприятия в связи с новой памятной датой.
Ранее Служба безопасности Украины опубликовала воспоминания киевлян о массовых расстрелах в Бабьем Яру.
В сентябре-октябре 1941 года было расстреляно свыше 100 тысяч человек, главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных. Расстрелы осуществляли немецкие оккупационные войска и украинские коллаборационисты.