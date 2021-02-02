Верховная Рада Украины установила 14 мая День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Об этом сообщают 2 февраля «Вести.ua»

Отмечается, что законопроект предложил депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.

Он подчеркнул, что семья Романа Шухевича не помогала евреям.

«Я случайно узнал, что семья офицера абвера, немецкого абвера, якобы помогала какой-то еврейской девочке. Это миф, это ложь, и она позорит саму мысль, она спекулирует на этом постановлении. Я призываю вас поддержать память тех, кто помогал», — сказал Бужанский.

Кто убивал людей в Бабьем Яру? Историческая амнезия украинской элиты © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк проголосовали 344 парламентария.

Кроме того, Министерству культуры и информационной политики и Украинскому институту национальной памяти рекомендовано составить список лиц, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы холокоста.

В свою очередь, Министерству образования и науки рекомендуется организовывать тематические мероприятия в связи с новой памятной датой.

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала воспоминания киевлян о массовых расстрелах в Бабьем Яру.

В сентябре-октябре 1941 года было расстреляно свыше 100 тысяч человек, главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных. Расстрелы осуществляли немецкие оккупационные войска и украинские коллаборационисты.