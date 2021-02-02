Первый случай заражения кота коронавирусной инфекцией подтвержден в Латвии, сообщил главный инфекционист Минздрава республики Уго Думпис. Об этом написало агентство «РИА Новости» 2 февраля

«В Латвии заражение COVID-19 впервые обнаружено у кота, еще у нескольких котов обнаружены антитела к новому коронавирусу», — сказал Думпис.

Две сотни украинских детей заболели коронавирусом за сутки © REUTERS, Gleb Garanich

Думпис сообщил, что образцы были собраны у 240 животных, часть из которых являются домашними питомцами людей, и у части обследованных был выявлен коронавирус. Протестировали животных в рамках государственной исследовательской программы «Уменьшение последствий COVID-19».

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В начале ноября прошлого года мутировавший коронавирус обнаружили у норок на пушных фермах в Дании, после чего животных начали массово уничтожать и сжигать.