«В Латвии заражение COVID-19 впервые обнаружено у кота, еще у нескольких котов обнаружены антитела к новому коронавирусу», — сказал Думпис.
По его словам, Латвия стала первой страной Балтии, в которой заражение COVID-19 зафиксировано у представителя семейства кошачьих.
Думпис сообщил, что образцы были собраны у 240 животных, часть из которых являются домашними питомцами людей, и у части обследованных был выявлен коронавирус. Протестировали животных в рамках государственной исследовательской программы «Уменьшение последствий COVID-19».
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В начале ноября прошлого года мутировавший коронавирус обнаружили у норок на пушных фермах в Дании, после чего животных начали массово уничтожать и сжигать.